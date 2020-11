Va fatta giustizia. Di Maio: “E’ il momento di riportare in Consiglio dei ministri il tema della revoca. O si estromettono i Benetton dall’azionariato o ci riprendiamo le autostrade”

“E’ arrivato il momento di riportare in Consiglio dei ministri il tema della revoca delle concessioni autostradali a Benetton. Subito dopo l’estate avevamo provato a fare un accordo con Atlantia, ma quell’accordo i Benetton non lo stanno seguendo così come lo avevano sottoscritto”. E’ quanto ha detto il ministro degli Esteri a Radio Anch’io, Luigi Di Maio. “Probabilmente adesso il Movimento – ha detto ancora l’esponente M5S -, che ha nel suo dna questi temi di giustizia sociale, deve riportare quel tema in Cdm e decidere il da farsi: o si estromettono i Benetton dall’azionariato o ci riprendiamo le autostrade”. Poi Di Maio ha rincarato la dose in un post su Facebook: “Dopo le ultime intercettazioni non ci sono più dubbi. Quello di autostrade è un tema molto importante. Va fatta giustizia”.