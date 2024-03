Valeriani (Pd): “Un anno di immobilismo e politiche clientelari. La Giunta Rocca è tutta da bocciare”

Dall’arrivo della giunta guidata da Francesco Rocca nel Lazio è passato ormai un anno. Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del Pd, qual è il suo giudizio dall’opposizione?

“Il giudizio è fortemente negativo, perché gli atti prodotti da questa amministrazione sono pochissimi. Si è dedicato solo al sottobosco della politica, senza nessun provvedimento degno di questo nome. L’unico di rilievo è il ripristino del sistema sanitario di 11 anni fa, con grande attenzione al privato e venendo rimessa in discussione la centralità pubblica. Tanti mesi sono stati persi per reclamare più pazienza vista la situazione finanziaria ereditata, ma in realtà è una situazione che si conosce da 15 anni. L’aspetto inquietante è che ogni amministrazione nel primo anno imposta le politiche per poi vedere i frutti successivi e invece la giunta regionale non ha nessun atto prodotto: su tutti i fronti, dai rifiuti ai trasporti, non c’è assolutamente nulla”.

Tra le decisioni della giunta Rocca c’è stata quella di definanziare il fondo taglia-tasse introdotto da Zingaretti per il 2024, anche se ora si sta provando in parte a rimediare. Può bastare o nel Lazio Rocca sta penalizzando i lavoratori dipendenti?

“Grazie al lavoro congiunto di opposizioni e sindacati, adesso per il 2024 si è trovata una soluzione tampone, quindi non ci sarà un aggravio fiscale per le aliquote fino ai 35mila euro. Ma il nostro giudizio è sospeso perché il fondo deve diventare strutturale, non deve essere contrattato ogni anno. Se i soldi si trovano per comprare un teatro con 24 milioni di euro, come era stato annunciato, allora si possono trovare anche per finanziare cose più importanti. Questa giunta sperpera risorse in modi superficiali, ha accontentato con politiche clientelari e non ha affrontato le grandi questioni, come affitti, sanità, tasse e trasporti. Speriamo che almeno il tema del fondo taglia-tasse possa diventare un argomento di cui non si discute più”.

Sulla sanità Rocca parla di nuovi stanziamenti per i pronto soccorso e per tagliare le liste d’attesa: è davvero così e qual è oggi la situazione della sanità nel Lazio?

“Rocca ha fatto una cosa molto semplice, ha parlato dei problemi della sanità da tempo conosciuti. Lo ha fatto in modo abile per giustificare interventi sballati: l’unica soluzione era l’immissione in organico del personale sanitario che manca. Adesso si possono fare assunzioni, invece lui come prima cosa ha bloccato ogni processo assunzionale nelle aziende sanitarie. E, al tempo stesso, ha regalato decine di milioni di euro agli operatori privati con nuovi posti letto”.

C’è poi il capitolo della riorganizzazione delle strutture sanitarie di Roma, a partire dall’Umberto I e dal Tiburtino. Non si rischia di concentrare tutti gli ospedali in un solo quadrante della città? Quali sono i motivi per cui la giunta porta avanti questa scelta?

“Rocca parla di una cosa che non si farà mai, perché il progetto di delocalizzazione del Policlinico non esiste. L’unica cosa che produce questa discussione è non occuparsi delle cose più importanti, si parla dello spostamento e non dei problemi della sanità. Lo spostamento in quel quadrante è folle, significa realizzare il Policlinico attaccato al Pertini, che non servirebbe più. In più a 4 chilometri c’è l’ospedale di Guidonia, inoltre ricordiamo che di fronte ci sarà lo stadio della Roma”.

Con gli spostamenti ci sarebbe il rischio che il centro di Roma, dove non esistono molte altre grandi strutture ospedaliere, resti scoperto?

“Certo che c’è perché si sguarnisce il centro di Roma”.

Capitolo trasporti. Rocca aveva annunciato il fondo per i trasporti gratis ai giovani, le promesse fatte sono svanite? Su questo tema la Regione sta investendo o facendo poco?

“A oggi nessun impegno è stato onorato, non c’è stato nessuno stanziamento. Un altro risultato fallimentare della giunta Rocca. È tutto fermo, non c’è nessuna novità, nessun tipo di cantiere, non c’è un investimento, non c’è nulla, solo problemi come quelli riguardanti la Roma-Lido e la Fl3”.

Da oggi lancerà il suo blog denominato Diurna: di cosa si parlerà e qual è il suo scopo?

“Sarà un luogo di discussione sui temi che riguardano la città di Roma, la Regione Lazio, ma anche la parte amministrativa, le questioni sociali e di costume. L’intento è di fornire un luogo di approfondimento per i cittadini, un luogo a servizio di tutta la comunità del centrosinistra e speriamo che sia uno strumento molto utile a disposizione sia degli amministratori che degli attori sociali della città”.