Valter Lavitola, presunto mandante dell’attentato dell’ottobre 2025 contro il conduttore di Report Sigfrido Ranucci e agli arresti nel carcere di Rebibbia, è il personaggio più citato da radio e tv nella settimana di Ferragosto.

Valter Lavitola il personaggio più citato della settimana

L’ex editore è stato infatti menzionato ben 1.367 volte negli ultimi 7 giorni, superando di misura lo stesso Ranucci (1.303 citazioni). Il dato (pubblicato ieri, martedì 18 agosto) è stato reso noto da Mediamonitor.it, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato, che ha stilato la classifica delle citazioni ottenute dai personaggi più nominati nel periodo compreso fra il 10 e il 16 agosto.

Terzo posto all’oro europeo di nuoto Sara Curtis

Grazie ai Campionati Europei di atletica leggera e di nuoto, che hanno portato una pioggia di medaglie azzurre, fra loro figurano ben 5 sono atleti. Sara Curtis, vincitrice dei 50 metri dorso, che ha infranto per due volte il record del mondo, che con 1.110 citazioni si piazza al terzo posto nella top ten di Mediamonitor.it. In sesta posizione, con 611 menzioni, Simona Quadarella, che ha firmato una tripletta di medaglie d’oro nei 1.500, 800 e 400 metri stile libero.