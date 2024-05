Roberto Vannacci colpisce ancora. L’8 e 9 giugno “sull’apposita scheda fate una ‘decima’ sul simbolo della Lega e scrivete Vannacci e li travolgeremo tutti con una valanga di voti. Per cambiare questa Europa che non ci piace”, dice il candidato indipendente della Lega in uno spot elettorale per le Europee che spopola sui social.

Le reazioni sdegnate allo spot di Vannacci

“L’appello al voto diffuso sui social dal candidato della Lega Vannacci – dice il portavoce di Europa Verde e deputato Avs Angelo Bonelli – in cui si invita a mettere una ‘Decima’ sulla scheda, è un atto assurdo e inaccettabile che offende profondamente la memoria storica e il rispetto per le vittime del nazifascismo. La Divisione X, dopo l’8 settembre, divenne una delle milizie nazifasciste più feroci della Repubblica di Salò, responsabile di almeno 300 morti innocenti secondo le stime dell’Atlante delle stragi nazifasciste”.

“È doveroso ricordare – aggiunge Bonelli – che gli uomini della Flottiglia X Mas marchiavano o incidevano sul petto degli sventurati la ‘X’ della decima. Dagli alberi delle strade pendevano i corpi dei partigiani con un cartello al collo che recitava: ‘È passata la Decima’. Questa deplorevole richiesta, nel giorno dei 100 anni del discorso di Giacomo Matteotti che gli costò la vita per mano fascista, è un insulto alla nostra democrazia e ai valori su cui si fonda la nostra Repubblica”.

“Un militare, un politico, un candidato alle elezioni dovrebbe conoscere la legge italiana che vieta l’apologia del fascismo”, commenta Riccardo Magi, leader di +Europa.

“Caro Vannacci, sarai eletto e diventerai europarlamentare, ma resterai sempre e per sempre un piccolo uomo”, dichiara il presidente dei senatori del Movimento cinque stelle, Stefano Patuanelli.

La replica dello staff di Vannacci

“In riferimento al video che ritrae il generale Roberto Vannacci che sta girando sui social non ufficiali, si precisa che non è un fake ed è stato realizzato da alcuni sostenitori”, fa sapere lo staff del generale.

Per quanto riguarda il contenuto: – aggiunge lo staff – “la Decima Mas, come riportato da Treccani, è ‘il reparto dei mezzi d’assalto della Marina italiana che nel marzo del 1941 assunse la denominazione di X flottiglia Mas”.

“Nel libro Il coraggio vince il generale Vannacci ricorda come da ragazzo fu ispirato ad entrare nei corpi speciali dalle imprese compiute dalla X flottiglia Mas prima dell’armistizio. Il riferimento, come già scritto nel libro, è alle imprese di Malta e ad Alessandria In Egitto, prima dell’8 settembre.

I passaggi del libro di Vannacci

Da Il coraggio vince: “Avevo divorato le pagine che raccontavano le imprese di Teseo Tesei e Durand de la Penne, incursori subacquei della X Mas. Ero con loro ad Alessandria d’Egitto e a Malta, protagonista di successi clamorosi e fallimenti eroici. Teseo Tesei era stato anche un inventore militare, un individuo straordinario che aveva sviluppato i siluri a lenta corsa, i famosi ‘maiali’, e inventato gli autorespiratori a ciclo chiuso di lunga durata”.

“Nel porto di Alessandria le squadre d’assalto di Durand de la Penne avevano attaccato con i siluri a lenta corsa le navi inglesi alla fonda: le corazzate Valiant e Queen Elizabeth, la petroliera Sagona, il cacciatorpediniere Jervis. Aveva affondato più navi quel manipolo d’uomini dell’intera Marina”.

E ancora: “Nello spot si fa riferimento a Decima X glorioso reparto della regia Marina che ha operato fino al 1943 e del quale tra gli altri faceva parte anche Teseo Tesei. Nulla a che vedere dunque con l’interpretazione che ne stanno dando altri”, dice Vannacci in una dichiarazione a Notizie.com.

E poi sui suoi profili social rilancia, pubblicando un video in cui insiste con la Decima da mettere sul simbolo della Lega. “Io mantengo la mia identità, credo in quello che ho scritto e nelle idee che ho proposto. Se tu hai fiducia in me, l’8 e il 9 giugno, metti una ‘Decima’ sul simbolo della Lega e scrivi la preferenza Vannacci”, afferma nel filmato il generale.

“Il fascismo è morto e sepolto nel Novecento, fortunatamente, come il nazismo e come il comunismo. Eppure qualcuno perde tempo su Salvini o su Vannacci”, commenta il leader leghista Matteo Salvini.