Vespa ospita solo uomini a parlare di aborto

Nel salotto di Bruno Vespa, nella puntata di Porta a Porta di giovedì, si discuteva di legge 194 e interruzione volontaria di gravidanza. Grande tavolo con al centro il conduttore e una scritta enorme ‘aborto’. Peccato che a discutere di quello che è un diritto delle donne ci fossero solo uomini.

Avs annuncia un’interrogazione in Vigilanza. La Commissione pari opportunità della Rai e dell’Usigrai chiede all’azienda di intervenire

“Una cosa gravissima, una violazione del codice etico dell’azienda, su cui presenteremo un’interrogazione in commissione di Vigilanza Rai e sulla quale chiederò alla presidente Floridia di convocare l’amministratore delegato Sergio e il direttore generale Rossi”, annuncia il capogruppo Avs al Senato, Peppe De Cristofaro, componente della Vigilanza Rai.

“Cosa ha da dire in merito la presidente Marinella Soldi, che si è sempre dimostrata molto sensibile sul tema della parità di genere?”, chiede il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai, Dario Carotenuto.

La Commissione pari opportunità della Rai e dell’Usigrai ha chiesto all’azienda di prendere tutti i provvedimenti del caso. “Non deve più accadere – si legge in una nota – che in un grande network come la Rai, che guida le campagne ‘No women no panel’ e 50:50 in Italia, si violino così palesemente le policy che la stessa azienda ha approvato”.

La strana replica di Vespa: è stato solo uno degli otto temi trattati

Ha un curioso modo di replicare Vespa. La redazione di Porta a Porta dice di aver invitato tre donne parlamentari del Pd e una direttrice di giornale, ma che non erano disponibili. In ogni caso – aggiunge – l’aborto è stato solo uno degli otto temi trattati. Come dire: su altre questioni assicurare la parità di genere non era obbligatorio.