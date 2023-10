Via alle vaccinazioni anti-Covid, ma nel Lazio è caos totale

Il Covid non esiste più. Almeno per la Regione Lazio. E prenotare un vaccino contro il coronavirus oggi è un’impresa davvero complicata. Districarsi tra le informazioni, per ora molto parziali, rilasciate sulla campagna vaccinale è tutt’altro che semplice. La piattaforma da sempre utilizzata per prenotare la somministrazione è ferma a diversi mesi fa, le informazioni che si trovano sui siti istituzionali sono quasi nulle, ma intanto la campagna è ufficialmente partita il 2 ottobre. Ma solamente per gli operatori sanitari, informazione per nulla chiara e che in realtà non riguarda tutti gli operatori sanitari (dipende, infatti dall’organizzazione della struttura per cui si lavora).

Sulle vaccinazioni anti-Covid informazioni frammentarie e siti non aggiornati. Persino gli operatori non sanno quando partiranno le prenotazioni

Proviamo ad andare con ordine: la vaccinazione è raccomandata per gli over 60, che dal 2 ottobre stanno provando a prenotare la somministrazione. Impresa impossibile, perché per il momento questa possibilità è interdetta. Un qualunque over 60, nel caso in cui non abbia trovato informazioni semplici ed esaurienti sui giornali, va sulla piattaforma, dove non ci sono informazioni. Prova quindi ad accedere e scopre di non avere i requisiti per la prenotazione. Prova, allora, a chiamare il numero messo a disposizione dalla Regione per prenotare la vaccinazione. E anche qui le cose non vanno meglio: un messaggio registrato dice che gli over 60 fragili e gli over 80 possono restare in linea e fa riferimento a un messaggio del primo aprile.

Dal 16 ottobre si apre la prenotazione agli over 80 e ai fragili e dal 30 ottobre a tutti gli altri

Si parla così con gli operatori, che non sanno quasi nulla, in alcuni casi cercano di capire insieme all’utente quali sono le indicazioni da seguire e quando partiranno le somministrazioni. Se si è fortunati capita di parlare con operatori più informati, ma anche loro stessi sottolineano che le informazioni diffuse online sono molto confuse. Quello che alla fine dicono, cercando di interpretare niente più che un comunicato stampa, è che dal 16 ottobre si apre la prenotazione agli over 80 e ai fragili e dal 30 ottobre a tutti gli altri. Meno chiaro, invece, dove si faranno le somministrazioni: dai medici di famiglia e in farmacia, di sicuro, mentre sugli hub e gli ospedali non si ha ancora nessuna informazione. Sembra quasi che sulla vaccinazione Covid nessuno, nel Lazio, abbia idea di cosa fare.