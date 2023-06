Via libera al Piano Asap. Armi a Kiev con i fondi del Pnrr

Via libera dal Parlamento europeo, con 446 voti a favore, 67 contrari e 112 astenuti, alla legge a sostegno della produzione di munizioni Ue (Asap) per rafforzare la capacità produttiva europea ideata per sostenere lo sforzo bellico dell’Ucraina.

Respinti gli emendamenti presentati dal gruppo dei Socialisti e democratici che richiedevano l’esclusione dell’uso dei fondi del Pnrr e del piano Coesione. Grazie all’introduzione di misure specifiche, tra cui un finanziamento di 500 milioni di euro, l’Asap mira a potenziare la capacità produttiva dell’Ue per far fronte all’attuale carenza di munizioni, missili e loro componenti.

L’Asap – acronimo di Act in Support of Ammunition Production – è stato dunque approvato dall’Aula nei termini proposti dalla Commissione europea per garantire la resilienza dell’Ue in materia di difesa aumentando la produzione di munizioni, anche attraverso l’uso di fondi Ue, per rifornire l’esercito ucraino e le scorte belliche dei Paesi Ue.