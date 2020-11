Via libera definitivo del Governo alla legge di Bilancio. La Manovra sarà trasmessa alle Camere nelle prossime ore

Il Consiglio dei ministri ha dato un nuovo via libera alla Legge di bilancio. La Manovra aveva ricevuto un via libera “salvo intese” un mese fa e ha fatto ritorno a Palazzo Chigi con numerose modifiche. “Ci vorrà ancora qualche ora, penso che domani o al massimo nelle prime ore di mercoledì” la Manovra sarà trasmessa alle Camere, ha confermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà lasciando Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera definitivo alla legge di Bilancio.