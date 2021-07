Bufera sul vicesindaco “no vax” di Bistagno, Comune di 1.850 abitanti in provincia di Alessandria. Riccardo Blengio ha pubblicato su Facebook un fotomontaggio in cui compare l’insegna del campo di sterminio nazista di Auschwitz “Arbeit macht frei” (il lavoro rende liberi), sostituita dalla scritta “Il vaccino rende liberi”. Blengio oltre a essere vice sindaco di Bistagno, eletto in una lista civica, è anche assessore alla Cultura e referente per la locale Comunità Montana.