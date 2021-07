Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha postato questa mattina su Twitter un video che mostra i supporter inglesi che alla fine della partita di ieri contro l’Italia aggrediscono, all’uscita dallo stadio i tifosi azzurri.

“Questi inglesi (schifosi, non tifosi) – scrive Salvini postando alcune immagini delle aggressioni – l’hanno presa bene la sconfitta… Invece di inginocchiarsi in campo, spero si inginocchino in cella”.

Salvini, dopo il tweet a caldo con il “sì-sì-sì-sì-sì” virale di ieri, postato appena terminata la partita, dopo la mezzanotte, con tanto di video mentre festeggia sul divano, insieme alla fidanzata Francesca Verdini, ha pubblicato, a ripetizione, diversi post dedicati al successo di Wembley.

“Buongiorno Amici! Cuore, orgoglio, vittoria. Grazie ai ragazzi, e grazie a tutti voi.Sempre avanti, a testa alta”, dice Salvini indossando una maglia con lo scudetto azzurro e sventolando il tricolore. E ancora post con foto di Chiellini che scende dalla scaletta dell’aereo con la coppa continentale. “Sembra un sogno, ma è tutto vero: la coppa è a Roma! Che emozioni ci avete regalato, ragazzi”. L’hashtag è #vincelasquadra e #itscomingrome.