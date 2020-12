Viminale, controlli più incisivi durante le feste. In campo 70mila agenti. Lamorgese: “Sarà un Natale di sacrifici”

“I controlli natalizi? Ci saranno circa 70mila forze dell’ordine addette a questi controlli ma non ci potrà essere una militarizzazione delle città, che andrebbe in controtendenza con l’apertura delle attività e lo shopping consentito”. E’ quanto ha detto a Sky Tg24 il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. “Sarà certamente un Natale particolare – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, di sacrifici, dovremmo allontanarci dalle nostre tradizioni. Ma sarà necessario perché ci consentirà di affrontare l’anno nuovo in maggiore sicurezza”. Alla domanda se saranno rafforzati i controlli alle frontiere, il ministro dell’Interno sottolinea come “saranno certamente da presidiare con controlli più incisivi, per evitare che si diffonda la pandemia. Abbiamo vissuto l’esperienza di questa estate e dobbiamo evitare che ci sia una terza ondata”.