Violento nubifragio a Palermo. Due persone rischiano di annegare in un sottopasso allagato. Colpite diverse zone della città. Le strade trasformate in fiumi

Due persone hanno rischiato di annegare in un sottopasso di viale della Regione, a Palermo, e altre sono rimaste ferite a causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio di oggi nel capoluogo siciliano. Secondo quanto hanno riferito i Vigili del fuoco, chiamati ad intervenire in forza in diverse zone della città (oltre 100 gli interventi), molti automobilisti sono stati improvvisamente sorpresi dalla bomba d’acqua.

Sono finiti in ospedale per ipotermia anche 2 bambini, il più piccolo ha solo 9 mesi, dopo essere rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori, nello stesso sottopasso di viale della Regione, all’altezza di via Sardegna. In diversi punti del capoluogo siciliano sono state avvistate auto che galleggiavano lungo strade trasformate in fiumi e automobilisti che si allontanavano addirittura nuotando. Molti alberi sono finiti in strada e in alcune zone della città è mancata a lungo l’energia elettrica.