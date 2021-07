Vittorio Feltri si è iscritto a Fratelli d’Italia e sarà capolista alle prossime amministrative a Milano. Ad annunciarlo è stato il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, presentando a Milano il suo libro Io sono Giorgia proprio insieme a Feltri.

“Il direttore Feltri – ha detto la leader di FdI – rappresenta tanto per la storia del giornalismo italiano e per la storia delle menti libere in una nazione in cui le menti libere non piacciono. Io sono estremamente fiera di annunciare non solo che ha deciso di iscriversi a Fdi ma anche e soprattutto che lo abbiamo convinto a guidare la lista alle prossime elezioni amministrative. Il popolo di Fratelli d’Italia è contento di questa tua scelta, per noi è motivo di grande orgoglio”.

“Non mi candido a sindaco perché non ho nessuna voglia di farlo, perché mi romperei i c…oni a fare quel mestiere lì che non so fare. Non so neanche amministrare un condominio, figuriamoci Milano. Il consigliere si gratta le palle, fin lì ci riesco” ha commentato Feltri a LaPresse.