La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha assegnato uno stipendio del 64% superiore alla tariffa massima prevista per i consulenti al fine di retribuire un professore di storia medievale incaricato di supervisionare un importante rapporto sull’agricoltura. Secondo un documento consultato da Politico, Peter Strohschneider riceverà 973,79 euro al giorno per la consegna del rapporto intitolato “Dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura dell’Ue”, superando notevolmente la tariffa massima di 594,22 euro normalmente destinata ai consulenti speciali della Commissione Europea.

Il budget totale stanziato per Strohschneider ammonta a 149.963,66 euro per un periodo di lavoro previsto di 154 giorni. La cifra ha sollevato critiche da parte di alcuni esperti. Il professor Christoph Demmke dell’Università di Vaasa in Finlandia, che ha redatto un rapporto per il Parlamento Europeo sui consulenti speciali, ha definito la somma “irrealisticamente alta” e “probabilmente non necessaria” considerandola “uno spreco di denaro pubblico”.

Lo stipendio controverso e le critiche degli esperti

È importante notare che, secondo il servizio carriere dell’Ue la tariffa giornaliera assegnata a Strohschneider corrisponde a quella di un direttore generale della Commissione. Tuttavia, grazie a un’eccezione alle linee guida salariali della Commissione europea, non è contro le regole pagare ai consulenti speciali la tariffa massima prevista per i funzionari Ue.

La scelta di von der Leyen di assumere un esperto di studi medievali avviene in un momento di intense proteste degli agricoltori contro le normative ecologiche in tutto il continente europeo. Secondo quanto dichiarato dal portavoce della Commissione europea Balazs Ujvari, Strohschneider è stato assunto “per guidare il dialogo che ha contribuito a rafforzare la comprensione delle sfide attuali e previste per l’alimentazione e l’agricoltura dell’Ue” nonché per “forgiare un nuovo approccio basato sul consenso per trovare soluzioni che coinvolgano gli agricoltori e altre parti interessate chiave dell’intera catena agroalimentare dell’Ue”.

Un medievalista per l’agricoltura moderna: la scelta di von der Leyen

Interrogata sulla scelta di un professore con competenze in storia medievale, la Commissione ha risposto che non si tratta della “conoscenza accademica specializzata del professor Peter Strohschneider, ma della personalità e della sua capacità di navigare come arbitro fidato in processi di negoziazione complessi”.

Il processo di selezione dei consulenti speciali è stato descritto come “piuttosto arbitrario” dal professor Demmke. Secondo le procedure della Commissione spetta a ciascun commissario identificare l’individuo che desidera assumere come consulente speciale con la successiva approvazione del Collegio dei Commissari su proposta del commissario responsabile dell’amministrazione, Johannes Hahn.

Strohschneider non è l’unico consulente speciale di von der Leyen ad essere retribuito. Il medico britannico-belga Sir Peter Piot è attualmente impiegato per consigliare la Presidente su questioni relative alla sicurezza sanitaria europea e globale, ricevendo lo stesso livello retributivo massimo di Strohschneider per un massimo di 58 giorni di lavoro tra aprile e novembre di quest’anno.

Secondo le regole della Commissione per i consulenti speciali, risalenti al 2007, la retribuzione dei consulenti è esente da tasse nazionali e soggetta a una cosiddetta “tassa comunitaria” molto più bassa. Gli altri consiglieri speciali di Von der Leyen sono Mario Draghi, che ha consegnato un rapporto di 400 pagine sulla competitività dell’Europa all’inizio di settembre, e l’ex presidente finlandese Sauli Niinistö, che sta scrivendo una relazione sulla preparazione della difesa dell’UE. Nessuno dei due è stato pagato per il proprio lavoro