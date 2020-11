Zaia prova in diretta Facebook il test fai da te alternativo al tampone. “E’ molto semplice. La sperimentazione è già partita e dà buoni risultati”

“Il test è molto semplice”. E’ quanto ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso del suo punto stampa sulla situazione del Covd-19 trasmesso in diretta su Facebook, presentando il test fai da te, alla presenza di Roberto Rigoli, coordinatore delle microbiologie del Veneto. Zaia ha provato il test su di sé, eseguendo i passaggi in diretta. “La scatola al suo interno ha la saponetta, provetta con reagente, il tamponcino e il sacchetto per la spazzatura”, ha spiegato indicando poi l’esito negativo.

“Abbiamo deciso di presentarlo – ha aggiunto il governatore veneto – per una serie di motivi. E’ giusto rendere onore a chi per primo ne ha dato uno sviluppo. Dopodiché sono convinto che nel giro di un mese avremo più aziende sul mercato che proporranno test fai da te. Non c’è nessuna presunzione di avere la sfera della verità in mano, il dottor Rigoli è uomo di scienza e avvierà una sperimentazione che è già iniziata e che dà già risultati accettabili e incoraggianti. Si apre un grande scenario sui test fai da te, quello della tracciabilità”.