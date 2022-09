Zelensky si congratula con Meloni: “Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo Governo”. La risposta della leader di FdI: “Sostegno leale”

I risultati delle elezioni italiane che hanno visto trionfare Giorgia Meloni sono stati accolti entusiasmo dai leader più euroscettici del Vecchi continente. Dalla Francia alla Svezia, dalla Spagna alla Polonia, gli auguri alla premier in pectore hanno cominciato rapidamente a proliferare con la diffusione delle prime proiezioni ufficiali. In questo contesto, si inseriscono anche le congratulazioni fatte dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Meloni che ha subito risposto chiarendo la posizione dell’Italia rispetto ai rapporti con Kiev con il nuovo Governo di Centrodestra.

Dopo Orban, Abascal, Morawiecki, Zemmour e Truss, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di congratularsi con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni per la sua vittoria elettorale alle politiche che si sono tenute in Italia lo scorso 25 settembre.

Nella serata di martedì 27 settembre, Zelensky ha condiviso un duplice messaggio sul suo account Twitter ufficiale: il primo in lingua ucraina e il secondo in lingua italiana. In questo modo, ha fatto gli auguri a colei che è destinata a passare alla storia come la prima premier donna del Paese. “Congratulazioni a Giorgia Meloni e al suo partito per la vittoria alle elezioni. Apprezziamo il sostegno costante dell’Italia all’Ucraina nella lotta contro l’aggressione russa. Contiamo su una proficua collaborazione con il nuovo governo italiano”, ha scritto il presidente ucraino, auspicando il rafforzamento del rapporto che lega le due Nazioni dallo scoppio della guerra.

A stretto giro, è arrivata la risposta della leader di FdI che ha chiarito la posizione dell’Italia e del nuovo Governo a matrice centrodestra rispetto all’Ucraina. “Caro presidente Zelensky, sai che puoi contare sul nostro leale sostegno alla causa della libertà del popolo ucraino. Sii forte e mantieni salda la tua fede!”, ha detto la premier in pectore.

Dear @ZelenskyyUa, you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! 🇮🇹🇺🇦

— Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 27, 2022