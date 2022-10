Zelensky vuole l’annessione dell’Ucraina alla Nato ed invita Giorgia Meloni a visitare il Paese

Zelensky ha chiesto nelle ultime ore la possibilità che l’Ucraina possa entrare quanto prima nella Nato. In un video sono arrivate le parole del presidente ucraino. Intanto, Giorgia Meloni è stata invitata a visitare il Paese come premier italiana.

Zelensky vuole l’annessione dell’Ucraina alla Nato

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato che farà domanda per l‘annessione quanto prima possibile alla Nato. “Ci fidiamo l’uno dell’altro, ci aiutiamo a vicenda e ci proteggiamo a vicenda. Questo è ciò che è l’Alleanza. Oggi l’Ucraina si candida per rendere la richiesta ufficiale. In una procedura che sarà coerente con la nostra importanza di proteggere la nostra intera comunità. In modo accelerato”, ha spiegato Zelensky citato dall’agenzia di stampa Unian.

“Sappiamo che è possibile”, ha continuato il presidente ucraino riferendosi proprio all’esempio dei due Paesi: Finlandia e Svezia. “Questo è giusto ed è giusto anche per l’Ucraina. Consolida a livello dei Trattati ciò che è stato fatto nella vita e ciò che sono i nostri valori”. “Comprendiamo che questo richiede il consenso di tutti i membri dell’Alleanza. Comprendiamo che questo è necessario per raggiungere questo consenso. E tuttavia, mentre questo accade, offriamo di attuare le nostre proposte al riguardo delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e tutti in Europa in linea con il Kyiv Security Compact, sviluppato e presentato ai nostri partner. La sicurezza non ha alternative. Ma serve determinazione per garantirla. Stiamo compiendo un passo decisivo firmando la richiesta di accesso accelerato alla Nato”, ha concluso.

Alle parole di Zelensky è seguita la risposta della Nato. “Ogni democrazia in Europa ha diritto di chiedere di far parte della Nato e gli alleati rispettano questo diritto. Come abbiamo detto più e più volte le porte della Nato restano aperte e lo abbiamo dimostrato negli ultimi anni”, tuttavia “una scelta sull’ingresso” di un Paese nell’Alleanza “va presa da tutti e trenta gli alleati“. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, rispondendo a una domanda durante una conferenza stampa. “Al momento siamo concentrati nel dare sostegno pratico a Kiev per difendersi dall’invasione decisa di Mosca”.

Il presidente ucraino invita Giorgia Meloni a visitare il Paese

Il capo dell’Ufficio del presidente ucraino Andriy Yermak si è congratulato per la vittoria alle elezioni italiane di Giorgia Meloni. “Saremmo felici se l’Italia diventasse uno dei garanti della sicurezza per l’Ucraina”, ha affermato Yermak. Nei giorni scorsi Zelensky si è congratulato con Meloni per la vittoria alle elezioni. “Sarebbe molto significativo se questa fosse una delle prime visite all’estero della signora Meloni come Primo Ministro”, ha sottolineato Yermak.

