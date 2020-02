A bordo della Diamond Princess c’era un italiano che potrebbe aver contratto il Coronavirus. La Farnesina: E’ stato trasferito negli Usa

Un cittadino italiano che si trovava a bordo della Diamond Princess, la nave bloccata in Giappone, potrebbe aver contratto il Coronavirus. Lo ha detto il capo dell’Unità di crisi della Farnesina, Stefano Verrecchia, nel corso della trasmissione Agorà di Rai 3. Il connazionale, sposato con una cittadina americana, sarebbe già stato evacuato dagli Usa e partito verso gli Stati Uniti. I effettuati sulla nave da crociera, bloccata in porto a Yokohama per la quarantena, hanno accertato ulteriori 99 contagiati portando il totale a 454. A bordo, prima della partenza degli americani sbarcati ieri, c’erano oltre 3.700 persone fra passeggeri e membri dell’equipaggio.