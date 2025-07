Strage di Bologna, la Cassazione conferma l’ergastolo per Paolo Bellini, esponente di Avanguardia Nazionale

La Cassazione ha confermato l'ergastolo per Paolo Bellini, esponente di Avanguardia Nazionale, per la strage di Bologna.

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per l’ex esponente di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, accusato di concorso nella strage di Bologna. Nell’attentato del 2 agosto del 1980 morirono 85 persone, con oltre 200 feriti.

I giudici della sesta sezione penale della Cassazione hanno infatti rigettato il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza dell’8 luglio di un anno della Corte d’assise d’appello di Bologna.

Il sostituto procuratore generale, Antonio Balsamo, nella requisitoria aveva sottolinea come le conclusioni della sentenza fossero “coerenti”, con un quadro probatorio “solido”. Confermate anche le condanne per gli altri due imputati che avevano presentato ricorso, ovvero l’ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel, accusato di depistaggio, e Domenico Catracchia, ex amministratore di condominio in via Gradoli, a Roma, e accusato di false informazioni ai pm.