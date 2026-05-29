Caldo soffocante e bombe d’acqua: il Ponte del 2 Giugno sarà all'insegna dell'instabilità meteorologica su tutta l'Italia

Sembra proprio che l’afa soffocante, intervallata da brevi ma intensi rovesci, accompagnerà l’Italia almeno fino al Ponte del 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica.

Come riferisce Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, in questi giorni si sta assistendo a una lieve e temporanea diminuzione delle temperature a causa dell’instabilità che sta interessando soprattutto il Centro-Nord.

Già nelle prossime ore il maltempo scatenerà temporali improvvisi e di forte intensità sulla Pianura Padana, in particolare sull’Emilia e sui settori del Nord-Ovest, ma anche su Liguria e Toscana.

Con il passare delle ore, l’instabilità si sposterà progressivamente lungo la Penisola, concentrandosi inizialmente sulla fascia appenninica e successivamente sulle coste tirreniche. Attesi rovesci intensi sulla bassa Toscana, sull’Umbria, sul Lazio, sulla Calabria e sulla Sicilia.

Caldo soffocante e bombe d’acqua: il Ponte del 2 Giugno sarà all’insegna dell’instabilità meteorologica

Nelle restanti regioni, invece, continuerà a prevalere il sole, con temperature ancora superiori alla media stagionale.

A partire da domenica, seppur gradualmente, il maltempo inizierà ad abbandonare l’Italia. Le colonnine di mercurio nella Pianura Padana torneranno infatti a superare i 33 gradi, con picchi compresi tra i 34 e i 35 gradi. A rendere ancora più pesante la situazione contribuirà l’elevato tasso di umidità, che farà aumentare sensibilmente la percezione dell’afa.

Lunedì il bel tempo prevarrà su gran parte del Paese, ma martedì, in occasione della Festa della Repubblica, è atteso un nuovo e rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, con temporali diffusi su tutto il Nord e su gran parte del Centro Italia.