Presidente Romania: Nato manderà difese il più rapidamente possibile

Bucarest, 29 mag. (askanews) – La Romania ha dichiarato il Console generale russo a Costanza persona non grata e ha annunciato la chiusura del Consolato russo nella città sul Mar Nero dopo che un’incursione di un drone ha ferito due persone in un condominio.La Russia ha “la piena responsabilità di questo incidente senza precedenti” vicino al confine con l’Ucraina e “il Console generale russo a Costanza è stato dichiarato persona non grata e il Consolato generale russo a Costanza verrà chiuso”, ha affermato il presidente rumeno Nicusor Dan.Dan ha anche aggiunto che il segretario generale della NATO Mark Rutte ha acconsentito all’invio di sistemi di difesa aerea nel Paese “il più rapidamente possibile”.