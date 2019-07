Addio alla doppia poltrona. Foa si dimette dalla presidenza di RaiCom, lasciano il secondo incarico anche i consiglieri De Biasio, Coletti e Rossi

Il presidente della Rai, Marcello Foa, si è dimesso da presidente di RaiCom. La decisione arriva dopo la risoluzione non vincolante della Commissione di Vigilanza Rai che qualche giorno fa aveva decretato l’incompatibilità tra i due ruoli assunti da Foa e cioè di presidente del Cda di viale Mazzini e della controllata. Oltre Foa hanno annunciato le dimissioni anche i consiglieri d’amministrazione Igor De Biasio (anche lui da RaiCom), Beatrice Coletti e Giampaolo Rossi (entrambi dal Cda di Rai Pubblicità) come segno di “rispetto per le istituzioni parlamentari” e pur ribadendo “l’assoluta legalità, la piena coerenza statutaria e ragionata esigenza organizzativa e di controllo di Gruppo” che aveva determinato l’accettazione dell’incarico in RaiCom.