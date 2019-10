Alberi per il futuro. Nel decreto clima varato dal Governo il sogno di Casaleggio. Il provvedimento prevede fondi per la riforestazione urbana

Uno dei temi identitari del M5S è l’ambiente. Il decreto Clima, approvato giovedì, offre alcune prime importanti risposte. Per migliorare la qualità dell’aria il provvedimento investe sulla riforestazione urbana: più alberi significa meno inquinamento e meno calore. Dal 2015 ad oggi volontari M5S hanno messo a dimora 40mila alberi in oltre 200 città. Secondo un progetto di forestazione partecipata che Gianroberto Casaleggio (nella foto) ha chiamato Alberi per il Futuro. E all’interno della Mostra d’Oltremare a Napoli, dove si svolgerà la festa grillina “Italia 5Stelle” oggi e domani, ci sarà un’area verde in cui verranno piantati 10 nuovi alberi. Un’azione che anticipa l’appuntamento del 16 e17 novembre, quando in tantissimi comuni migliaia di volontari metteranno a dimora nuovi alberi.