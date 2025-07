Approvato ufficialmente 18esimo pacchetto sanzioni Ue contro Mosca

Bruxelles, 18 lug. (askanews) – Al Consiglio Affari generali dell’Ue, in corso a Bruxelles, i ministri degli Affari europei hanno approvato all’unanimità il 18esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia come punto senza discussione.”L’unico modo per porre fine a questa guerra, per riportare le parti al tavolo dei negoziati e creare le condizioni per una pace giusta e duratura in Europa è quello di aumentare sostanzialmente la pressione sulla Russia militarmente, continuando le forniture di armi all’Ucraina, che si sta difendendo coraggiosamente, ed economicamente con sanzioni”, ha dichiarato da Bruxelles Benjamin Haddad, Ministro Delegato per gli Affari Europei della Francia.