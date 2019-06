Alitalia, Lotito ha formalizzato un’offerta “riservata” di acquisto. Il patron della Lazio ha in mente da anni di salvare l’ex compagnia di bandiera

L’imprenditore Claudio Lotito, presidente della SS Lazio e consigliere della Federcalcio, ha formalizzato un’offerta “riservata” di acquisto per Alitalia. L’interesse del patron del club biancoceleste per l’ex compagnia di bandiera non è una novità. Nel 2008, quando Alitalia era in trattative con Air France, Lotito disse che se aveva salvato la Lazio poteva farcela anche con la compagnia aggiungendo di avere “2-3 idee in proposito”. Intanto sabato scadono i tempi per la presentazione di un’offerta da parte di Ferrovie e si profila un nuovo rinvio, il quarto, per concedere più tempo per definire la composizione della cordata.