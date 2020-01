Anche i renziani mollano Autostrade. Bellanova: “La revoca della concessione, se ci sono le condizioni, si faccia”

“La revoca della concessione ad Autostrade? Lo Stato di diritto deve essere affermato in tutti i gangli della società: se ci sono le condizioni, si faccia; se non ci sono, basta chiacchiere e si cominci a lavorare per dare una soluzione ai problemi”. E’ quanto ha detto ai microfoni di Radio Capital la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, parlando della questione delle concessioni autostradali. “La situazione – ha aggiunto la ministra renziana – va affrontata con serietà e rigore, sapendo che stiamo parlando di interventi che poi necessitano di risposte: fatta una revoca, come si gestiscono quelle opere? Con quali risorse? E i lavoratori dove vengono ricollocati? Il problema della sicurezza viene affrontato continuando con il teatrino revoca sì/revoca no, oppure cominciamo a chiederci quanti trasporti speciali ancora in queste ore viaggiano su ponti che non sono stati manutenuti a dovere?”.