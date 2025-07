Sondaggi politici, crescono tutti i partiti di testa: bene Fratelli d’Italia, Pd, 5 Stelle e Lega

Fratelli d’Italia, Pd, Movimento 5 Stelle e Lega crescono. Questo è il responso degli ultimi sondaggi e, in particolare, della rilevazione di Swg per il TgLa7. Il quadro resta quindi sostanzialmente stabile, ma lo stesso sondaggio evidenzia come gli italiani siano parzialmente favorevoli alla nascita di un partito completamente nuovo e diverso da quelli già esistenti.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, invece, il primato di Fratelli d’Italia non è in dubbio, così come il secondo posto del Pd e il terzo dei 5 Stelle. La Lega resta invece davanti a Forza Italia, mentre si registrano movimenti minimi tra gli altri partiti.

Sondaggi elettorali, i primi partiti in crescita

In testa c’è Fratelli d’Italia con il 30,3% dei consensi e una crescita nell’ultima settimana del 0,2%. Insegue, con un aumento uguale dei consensi, il Pd al 23%. In salita dello 0,1% troviamo invece il Movimento 5 Stelle al 12,7%, mentre la Lega (guadagnando sempre 0,1 punti percentuali) raggiunge l’8,3%.

Forza Italia resta dietro al Carroccio, perdendo lo 0,1% e attestandosi all’8%. Stabile invece l’Alleanza Verdi-Sinistra, con il 6,8% dei consensi. Lieve calo (-0,2%) di Azione al 3,5%. Stabili, invece, sia Italia Viva al 2,2% che +Europa all’1,9%.

Gli italiani favorevoli a un partito completamente nuovo

Il sondaggio chiede agli elettori se sono favorevoli alla nascita di un partito completamente nuovo, con nuovi leader e programmi diversi dagli altri. Un’ipotesi che sarebbe auspicabile per il 39% del campione: di questi il 49% è dell’area di centro, il 44% del centrosinistra, il 45% è tra i “non collocati” e solo il 27% vota centrodestra.

Il 28% degli intervistati invece ritiene che non serva un nuovo partito e che quelli attuali siano sufficienti. Infine il 33% del campione non vuole un nuovo partito, ma auspica che ci sia un ricambio in quelli attuali.