Sondaggi politici, 5 Stelle in crescita e crollo di Fratelli d’Italia: ora Meloni è nettamente sotto il 30%

Il calo, stavolta, è netto. E Fratelli d’Italia si attesta abbandonatamente sotto il 30%, con un passo indietro evidente rispetto alle scorse settimane. Gli ultimi sondaggi, messi insieme dalla Supermedia YouTrend per Agi, testimoniano anche la crescita del Movimento 5 Stelle, che si riavvicina al 13%.

La media ponderata dei sondaggi registrati tra il 26 giugno e il 9 luglio sembra evidenziare qualcosa di nuovo sul fronte della maggioranza, in giornate in cui la tensione anche interna alla coalizione è salita, tra riarmo e Ius scholae.

Sondaggi elettorali, crollo per Fratelli d’Italia: ora è sotto il 30%

Il partito di Giorgia Meloni ha perso oltre un punto percentuale nelle ultime settimane. Cedendo l’1,2% si attesta al 29,1%. Non ne approfitta il Pd, che resta comunque lontano perdendo ancora consensi: i dem flettono di 0,3 punti percentuali e si fermano al 22,3%, riuscendo comunque a ridurre un po’ le distanze.

Supermedia, crescono i 5 Stelle

A crescere più di tutti nelle ultime due settimane sono stati i 5 Stelle: guadagnando mezzo punto percentuale si attestano al 12,7%. Minori le variazioni tra gli altri partiti. Forza Italia perde lo 0,2% e si ferma all’8,9%, ma resta comunque davanti alla Lega che guadagna la stessa percentuale e raggiunge l’8,5%.

Stabile Alleanza Verdi-Sinistra, con il 6,4% dei consensi. In calo, invece, sia Azione (-0,2% al 3,3%) che Italia Viva (-0.1% al 3%). Leggera crescita, di 0,2 punto percentuali, per +Europa all’1,8%. Per quanto riguarda le coalizioni, invece, il centrodestra è in calo al 47,4%, seguito dal centrosinistra (in leggera crescita) al 30,6%. I 5 Stelle sono al 12,7% e il Terzo Polo raggiunge invece il 5,3%.