Hantavirus, raccomandazione dell’Oms: i paesi seguano nostri consigli

Roma, 12 mag. (askanews) – Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha invitato i paesi in cui sono stati segnalati casi accertati o sospetti di hantavirus a seguire i consigli dell’organismo delle Nazioni Unite, poiché le misure di sicurezza sanitaria differiscono tra i paesi e invece sarebbe opportuno, secondo l’Oms, seguire tutti gli stessi protocolli.”Loro i paesi hanno la sovranità – ha detto parlando da Madrid – non possiamo costringerli ad adottare i nostri protocolli, possiamo solo consigliare e raccomandare ma spero che seguiranno i consigli e le raccomandazioni che stiamo dando”.”Non c’è alcun segno che stiamo assistendo all’inizio di un’epidemia più ampia”, ha detto Tedros in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, “ma ovviamente la situazione potrebbe cambiare e, dato il lungo periodo di incubazione del virus, è possibile che nelle prossime settimane si verifichino altri casi”, ha affermato. Oltre 120 passeggeri e membri dell’equipaggio della Mv Hondius, su cui si è sviluppato il focolaio, sono partiti dalle Isole Canarie, in Spagna, ultimo posto in cui è attraccata la nave e i paesi hanno adottato diverse misure sanitarie per i loro passeggeri di ritorno.