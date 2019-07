Apertura debole per la Borsa di Milano (-0,1%). In rosso Saipem, Tenaris ed Eni. Lo Spread stabile a 185 punti

Apertura in calo per la Borsa di Milano. Nella prima mezz’ora di scambi a Piazza Affari l’indice Ftse Mib lascia sul campo lo 0,1%. Con il segno meno spiccano Saipem (-2,3%), Tenaris (-2%) ed Eni (-1%) Lo Spread tra Btp e Bund stabile a 185 punti non favorisce i bancari: Ubi (-1,3%), Banco Bpm (-1%), Unicredit (-0,65%) e Mps (-1,57%). Positive Atlantia (+0,54%), A2a (+0,68%) e Ferrari (+0,63%). Piatta Fca (-0,07%). Nuovo calo per Salini Impregilo (-3%) e Astaldi (-2,22%).