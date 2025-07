Dazi, Trump torna all’attacco. Per l’Ue tariffe sul 70% delle esportazioni: ecco quanto valgono

La linea di Donald Trump non cambia. Per il presidente Usa la guerra dei dazi è giusta e inevitabile e lo ribadisce con un messaggio su Truth, nel quale sostiene che tutto il mondo si è approfittato del suo Paese a lungo. “Gli Stati Uniti d’America sono stati derubati nel commercio (e nell’esercito), da amici e nemici, allo stesso modo, per decenni”, scrive.

Per Trump quel che è successo finora è “costato migliaia di dollari e la situazione non è più sostenibile”. Per questo, a suo avviso, “i Paesi dovrebbero fermarsi e dire: ‘Grazie per i tanti anni di libertà, ma sappiamo che ora voi dovete fare ciò che è giusto per l’America’”.

Dazi, quanto vale la scure di Trump sull’Ue

Intanto dall’Ue emergono nuovi dati sull’impatto dei dazi previsti per l’Ue. Secondo quanto spiegato da Leopoldo Rubinacci, vicedirettore della direzione generale per il Commercio della Commissione, i dazi “colpiscono il 70% delle esportazioni dell’Ue verso gli Stati Uniti, pari a 380 miliardi di euro”.

In commissione Commercio al Parlamento europeo, Rubinacci spiega che l’amministrazione Usa sta “conducendo delle indagini, in particolare in relazione alla Sezione 232 del Trade Expansion Act del 1962, che riguarda prodotti dell’aviazione, farmaceutici, minerali critici, legname, rame e altri beni”. Se su questi prodotti Trump decidesse di imporre dazi, “la quota delle esportazioni colpite salirebbe al 97%”