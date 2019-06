Apertura in calo per la Borsa di Milano (-0,4%). Cedono Tenaris (-1,2%), Saipem (-0,9%), Eni (-0,5%) e Italgas (-1,1%). A Piazza Affari le vendite si concentrano sulle banche: Bper (-1,3%), Unicredit (-1,1%), Banco Bpm (-1,1%) e Intesa (-0,6%). Male anche Buzzi Unicem (-1,7%) e Atlantia (-0,5%). In rialzo Fincantieri (+1,5%), Juventus (+0,7%), Ferrari (+0,55%), Banca Generali (+0,5%) e Tim (+0,25%). Bene Illimity (+0,15%) e Azimut (+0,03%). Lo Spread tra Btp e Bund stabile a 262 punti.