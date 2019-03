Apertura in lieve rialzo per la Borsa di Milano (+0,05%). Lo spread stabile a 257 punti base

Apertura in lieve rialzo stamani a Piazza Affari. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, fa segnare +0,05% a 20.725 punti, mentre l’Ftse Italia All-Share guadagna lo 0,06% a quota 22.796. L’indice Ftse Italia Star è in controtendenza e perde lo 0,13% a 34.543 punti. Bene Ubi che in controtendenza sale e Generali, con il segno più anche Recordati (+1,18%) e Atlantia (+1,02%). Positiva l’energia: Saipem +1,85% e Enel +0,9%. In calo Amplifon e Campari. Prysmian (-5,65%). Lo Spread tra Btp e Bund stabile a 257 punti con un rendimento al 2,7%.