Ius scholae, Renzi: Tajani dica se fa sul serio con proposta di legge

Roma, 3 lug. (askanews) – Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha incalzato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in Senato durante la sua interrogazione a proposito della riforma della legge sulla cittadinanza e della proposta di Forza Italia.”Ho chiesto di sapere quali siano le priorità quanto allo Ius Scholae – ha detto Renzi – il ministro stamani ha detto alcune parole ai giornalisti e non dice le stesse parole al Senato”; inoltre, ha aggiunto, “è normale un comizio in diretta tv da leader di partito al question time, senza rispondere alle domande che gli sono state poste?”.”É vero o no che Fi si dice pronta da un anno a presentare una legge sullo Ius Scholae? Questa proposta di legge che oggi il ministro ha detto di voler ripresentare, è una proposta che le opposizioni sono disponibili a votare a favore – ha sottolineato Renzi – la maggioranza no, penso sia interesse del Parlamento e vorremmo sapere cosa intende fare il ministro” ha concluso.