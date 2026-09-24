Pakistan attacca Afghanistan, colpita la città di Kandahar

Milano, 24 set. (askanews) – Il Pakistan ha sferrato un attacco aereo notturno contro l’Afghanistan, colpendo la città di Kandahar, nel sud del Paese, dove risiede il leader supremo del governo talebano. Questi ultimi attacchi seguono di pochi giorni un bombardamento mortale sferrato dalle forze di Islamabad nell’Afghanistan orientale e di quasi una settimana un attacco di militanti contro un quartier generale della polizia nel nord del Pakistan, che ha causato la morte di almeno 31 persone