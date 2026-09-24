Il recente divieto imposto dalla Casa Bianca a emittenti e quotidiani critici nei confronti dell’amministrazione Trump deve essere temporaneamente revocato. Lo ha stabilito il giudice federale Timothy Kelly, secondo cui Donald Trump deve ripristinare l’accesso di Cnn, Msnbc e Politico alla sede del governo statunitense, dopo che ai giornalisti delle testate era stato revocato l’accesso.

Nella sentenza, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta in assenza di un “giusto processo costituzionalmente adeguato”. Secondo il giudice, dunque, il provvedimento potrebbe risultare incostituzionale.

“Il ban delle tv dalla Casa Bianca deve essere rimosso”: un giudice federale ordina all’amministrazione Trump di riammettere Cnn, Msncb e Politico

Sempre il giudice federale, stando a quanto riferisce la Cnn, ha fatto notare che le argomentazioni del governo addotte per giustificare il provvedimento “offrono scarso sostegno alla presunta esigenza di sicurezza nazionale”. Per questo Kelly ha emesso un ordine restrittivo che sospende il divieto per 14 giorni, concedendo così ulteriore tempo per esaminare il caso.

Il provvedimento arriva nel contesto dello scontro tra l’amministrazione Trump e alcuni importanti organi di informazione statunitensi. Negli ultimi mesi, il presidente degli Stati Uniti ha più volte attaccato sui social diverse testate, sostenendo, tra le altre cose, che Cnn, Msnbc e Politico “non dovrebbero poter scrivere o riferire costantemente INVENZIONI e BUGIE”.

L’amministrazione aveva giustificato il divieto anche sulla base di presunte ragioni di sicurezza nazionale. Secondo quanto riportato dalla Cnn, tuttavia, il giudice Kelly ha ritenuto che le motivazioni fornite dal governo offrissero un sostegno limitato a questa giustificazione.