L'Ucraina è a corto di soldi e rischia di non riuscire a pagare gli stipendi ai militari: Zelensky chiede aiuto all'Ue per evitare rivolte

La guerra contro la Russia mette sotto pressione le finanze dell’Ucraina, che ora deve fare i conti anche con la necessità di garantire il pagamento degli stipendi al personale militare. A renderlo noto è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che Kiev e l’Unione europea stanno discutendo la possibilità di accedere a una parte dei fondi della seconda tranche di aiuti finanziari, necessari in particolare per sostenere le spese militari e acquistare droni.

“Invieremo il nostro team finanziario, come concordato, che si siederà a riflettere su come ottenere parte dei fondi della seconda tranche, per far quadrare i conti, perché abbiamo bisogno di soldi per i droni”, ha detto Zelensky secondo quanto riportato dall’agenzia ucraina Interfax.

Il presidente ucraino, parlando con i cronisti, ha sottolineato che la questione dei finanziamenti è diventata fondamentale anche per garantire il pagamento degli stipendi al personale militare.

“La guerra è in corso e i militari ricevono il loro stipendio”, ha poi puntualizzato Zelensky, evidenziando la necessità di reperire le risorse finanziarie necessarie per continuare a sostenere lo sforzo bellico.