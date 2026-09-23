Papa Leone: “Il mio pensiero va ai migranti, soprattutto ai minori”

Città del Vaticano, 23 set. (askanews) – Papa Leone XIV ha esortato a una maggiore tutela per migranti e rifugiati, in vista della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato della Chiesa Cattolica, in programma domenica. I minori e gli adolescenti migranti “subiscono spesso sofferenze indicibili”, afferma il papa americano, facendo appello al “senso di responsabilità” di tutta la società. “Il mio pensiero va ai migranti, ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Faccio un appello alla responsabilità di tutti: ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti”, ha dichiarato papa Leone.