Meteo, l'autunno è iniziato e ha portato un sensibile calo delle temperature. Ma il caldo non è finito: nel weekend si sfioreranno i 30°

Dopo il caldo estremo registrato quest’estate, da qualche giorno è arrivata una boccata d’ossigeno che ha fatto abbassare la colonnina di mercurio fino a valori in linea con il mese di settembre. Insomma, tutto lascerebbe pensare che la svolta meteorologica sia arrivata, lasciando alle spalle le temperature shock degli ultimi mesi. Eppure, le cose potrebbero non andare esattamente così.

Stando ai modelli meteorologici, infatti, l’ultimo fine settimana di settembre potrebbe portare una sorpresa, con la probabile e inattesa risalita di un fronte di aria calda dal Marocco, destinato a riportare le temperature massime intorno ai 30 gradi. Tanto per capirci, si tratta di valori che normalmente si raggiungono a fine agosto, nella più classica delle “code dell’estate”.

Peccato che questa previsione arrivi proprio oggi, 23 settembre, quando va in scena l’equinozio d’autunno.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Quel che è certo è che da oggi e nei prossimi giorni un vasto e robusto campo di alta pressione interesserà l’Italia. L’afflusso di aria più fredda porterà già da oggi a un deciso calo termico, quantificato in 5-6 gradi, malgrado le giornate resteranno prevalentemente soleggiate, ad eccezione di parte del Sud Italia, dove potrebbero verificarsi acquazzoni a macchia di leopardo.

Da domani, 24 settembre, e fino a venerdì, crescerà l’instabilità, con temporali che interesseranno le regioni del medio-basso versante adriatico. Al Nord, soprattutto lungo l’arco alpino, aumenterà la nuvolosità, mentre al Centro le giornate resteranno prevalentemente soleggiate. Il maltempo colpirà anche il Sud e le Isole, dove sono attesi acquazzoni e locali temporali, soprattutto sulla Sardegna e sulla Sicilia settentrionale.

Dal fine settimana, però, i modelli meteo più recenti delineano uno scenario insolito per il mese di settembre. Il campo anticiclonico dovrebbe guadagnare terreno sull’Italia, ripristinando condizioni di stabilità e, soprattutto, facendo nuovamente impennare le temperature, che potrebbero raggiungere e, forse, in alcuni casi addirittura superare i 30 gradi.