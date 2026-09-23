Tragedia al Colosseo: operaio di 22 anni precipita da 10 metri e muore. Era specializzato nei lavori in fune e in quota

Una tragedia sul lavoro si è consumata al Colosseo di Roma, dove un operaio è precipitato da un’impalcatura ed è morto. Si tratta di un 22enne, specializzato nei lavori in fune e in quota, che stava lavorando all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione del monumento. Per cause ancora da accertare, il giovane è caduto da un’altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell’Ares 118, è morto poco dopo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Roma Centro e del Nucleo Investigativo, il medico legale, il pm di turno e il personale dell’Ispettorato del lavoro e dell’Asl Spresal. La Procura di Roma ha già aperto un fascicolo per fare luce su quanto accaduto e accertare la dinamica dell’incidente, le cause della caduta e le condizioni nelle quali il giovane stava lavorando al momento della tragedia.

A dare notizia dell’incidente è stata una nota del Parco archeologico del Colosseo. Il MiC, in segno di lutto, ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine nel quale è avvenuto l’incidente. L’area, tuttavia, non è stata sottoposta a sequestro da parte della magistratura, che è al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.