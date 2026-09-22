Poco alla volta, l’Italia si sta lasciando alle spalle l’afa record di quest’estate. Un addio che da oggi in poi diventerà ancora più marcato, come spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, secondo cui dobbiamo attenderci temperature in calo su tutta l’Italia e rovesci al Meridione. “Nella giornata odierna l’afflusso di correnti da nord-est determinerà un primo calo delle temperature massime, stimato tra i 3 e i 4 gradi al Nord e lungo il versante adriatico. I valori rientreranno progressivamente nelle medie climatiche del periodo”, precisa.

L’aria fresca in quota che sta raggiungendo il Sud Italia, però, favorirà la formazione di temporali locali, specialmente sulla Calabria, sulla Sicilia orientale e nel settore del Cilento. Ben diversa la situazione nel resto del Paese, dove prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con valori termici più miti lungo la fascia tirrenica.

Domani e dopodomani il tempo sarà in gran parte soleggiato, con temperature finalmente adeguate alla stagione, ma sulle Isole Maggiori e sulla Calabria permarrà l’instabilità. Venerdì, un fronte di aria fresca porterà forte instabilità lungo la fascia adriatica fino al Meridione, con piogge e temporali anche di moderata intensità. Di pari passo, assisteremo anche a giornate più ventose.

Nel weekend l’instabilità si sposterà verso il Basso Ionio, lasciando residui e occasionali rovesci sulle estreme regioni del Sud Italia, mentre al Centro e al Nord si assisterà al consolidamento dell’Anticiclone delle Azzorre, che ripristinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato.