Tre mesi fa valeva il 5,6%, mentre oggi Futuro Nazionale di Roberto Vannacci tocca l’8% e si consolida come la seconda forza dell’area di centrodestra e quarto partito a livello nazionale. È questo uno dei dati più eclatanti che emerge dal sondaggio Swg realizzato per il Tg La7 e diffuso il 21 settembre 2026.

L’exploit di Vannacci non si ferma più: Futuro Nazionale durante l’estate è passato dall’5,6% all’8%

Il trend di forte crescita della formazione dell’ex generale è ormai evidente a tutti, smentendo quanti pensavano fosse un fuoco di paglia. A fine giugno 2026 Futuro Nazionale veleggiava al 5,6%, in sostanziale pareggio con la Lega (5,4-5,7%). A luglio il primo allungo, con la forbice tra i due partiti che si apre: Vannacci sale al 6,7-6,9%, il Carroccio resta fermo.

Ora il rilevamento Swg per Tg La7 certifica l’8% tondo (in crescita dal 7,9% della settimana precedente) contro il 5,3% leghista, che continua a perdere consensi (-0,2%) dimostrando le difficoltà del segretario Matteo Salvini. Non un exploit estivo, dunque, ma un’accelerazione costante che in tre mesi ha quasi raddoppiato il peso elettorale del partito dell’ex generale.

Fratelli d’Italia, dopo le recenti flessioni, rialza la testa e consolida la prima posizione nell’area del centrodestra. Ma per Giorgia Meloni il dato segna soltanto +0,1% rispetto a una settimana fa, e ciò racconta più una tenuta che una spinta. Del resto sono lontani i tempi in cui FdI si piazzava tra il 28-30%.

Le opposizioni stabili: il Pd perde lo 0,2% ma viene compensato da M5S che cresce della stessa cifra

Guardando all’area del centrosinistra, il Pd di Elly Schlein, come già certificato da altri istituti, è in affanno e scivola sotto la soglia psicologica del 21%, arrivando a 20,8% (-0,1%). Si tratta di un trend negativo iniziato tra maggio e giugno quando i dem valevano, secondo i sondaggi, tra il 21,8 e il 22,2%. Insomma si tratta di un’erosione dei consensi lenta, ma continua.

Dal canto suo il M5S di Giuseppe Conte guadagna due decimali e si conferma seconda forza dell’area di centrosinistra e terzo partito a livello nazionale.

I dati dei singoli partiti

La rilevazione Swg per Tg La7 mostra un quadro in lento mutamento. Ecco i dati dei singoli partiti

Fratelli d’Italia al 27,1% (+0,1)

Partito Democratico al 20,8% (-0,1)

Movimento 5 Stelle al 12,8% (+0,2)

Futuro Nazionale all’8,0% (+0,1)

Forza Italia al 7,0% (+0,1)

Alleanza Verdi e Sinistra al 6,5% (-0,2)

Lega al 5,3% (-0,2)

Azione al 3,1% (invariato)

Italia Viva al 2,4% (-0,1%)

+Europa all’1,5% (+0,2%)

Noi Moderati all’1,0% (invariato)

Avanti Psi all’1,0% (+0,2%)

Altre liste al 3,5% (-0,3%)

Cosa cambia per le coalizioni in vista del 2027

Il nodo, a questo punto, è politico più che aritmetico. Già a giugno le rilevazioni Swg mostravano che il centrodestra superava il campo largo soltanto includendo Futuro Nazionale nella somma. Con Vannacci all’8% e la Lega in calo, il peso specifico dell’ex generale dentro la coalizione cresce in modo difficile da ignorare, ma nell’attuale maggioranza tanti, soprattutto i forzisti, non vedono di buon occhio l’ingresso in coalizione dell’ex generale.

Ad avvantaggiarsene potrebbe essere il centrosinistra che, però, in questi giorni continua a scontare le difficoltà nel creare un’alleanza organica e ben definita.