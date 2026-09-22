Tajani: mai pensato di offendere le donne, mie parole fraintese

New York, 21 set. (askanews) – “Mi spiace molto che siano state fraintese alcune mie affermazioni estrapolate da un discorso molto più articolato. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne, non l’ho mai fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’inaugurazione degli uffici Simest e Ice a New York.”Faccio un esempio per tutti – ha proseguito Tajani – proprio a difesa del diritto delle donne: ho nominato e ho voluto nominare ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan due donne, proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne. Questo è un esempio, ne potrei fare altri 100 ma non voglio fare polemiche né alimentare polemiche voglio soltanto dire che non devono essere strumentalizzate alcune frasi”, ha sottolineato il ministro.”Perché da parte mia – ha ribadito Tajani – non c’è mai stata alcuna volontà di offendere le donne. Lo dimostra la mia attività politica, la mia attività di ministro e la mia vita personale”, ha concluso il vicepremier e ministro degli Esteri.