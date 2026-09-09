L’estate 2026 chiude i battenti con un cambio di scenario repentino. Nella giornata di oggi, 9 settembre 2026, una perturbazione atlantica investe il Nord e parte del Centro Italia, segnando la fine della bolla calda estiva. Una svolta a u che viene monitorata continuamente dal Dipartimento della Protezione Civile che, infatti, ha emanato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e temporali su 11 regioni. Le temperature sono destinate a crollare fino a 8°C, accompagnate da rovesci intensi, possibili grandinate e venti forti.

Le regioni in allerta arancione per il maltempo oggi 9 settembre 2026

Il bollettino nazionale di criticità, emesso l’8 settembre, individua le seguenti aree sotto allerta arancione per giovedì 9 settembre:

Emilia-Romagna

Lombardia

Veneto

Piemonte

Liguria

Toscana

Trentino-Alto Adige

Umbria

Valle d’Aosta

Calabria (versante ionico)

A queste si aggiunge l’allerta gialla estesa al Friuli-Venezia Giulia e ad altre zone del Centro. L’impatto sul territorio è già visibile: a Bergamo, ad esempio, il Comune ha disposto la chiusura dei parchi cittadini nella giornata di mercoledì 9 settembre fino a cessata emergenza.

L’analisi del meteorologo: “Le vecchie minime diventano le nuove massime”

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma la rottura netta con i giorni precedenti. “Oggi il ribasso termico riguarda principalmente Nord e Toscana”, spiega Tedici. Si prevedono rovesci localmente superiori ai 100 mm, con possibili grandinate e forti venti. Nel pomeriggio, i temporali si sposteranno dal Nord-Ovest verso il Nord-Est e la Toscana, mentre il resto del Centro e il Sud resteranno ancora stabili e caldi.

Un dettaglio significativo riguarda le temperature: da domani, anche il Centro vedrà le massime scendere diffusamente sotto i 25°C. Come sottolinea Tedici, “le vecchie minime tropicali notturne stanno diventando le nuove massime diurne”, un segnale chiaro dell’arrivo dell’aria fresca atlantica.

Previsioni meteo giorno per giorno: da mercoledì al weekend

Ecco come evolverà la situazione nei prossimi giorni:

Mercoledì 9 settembre: Nord instabile con piogge e temporali; Centro in peggioramento serale in Toscana e sugli Appennini; Sud prevalentemente soleggiato con instabilità sui rilievi.

Nord instabile con piogge e temporali; Centro in peggioramento serale in Toscana e sugli Appennini; Sud prevalentemente soleggiato con instabilità sui rilievi. Giovedì 10 settembre: Nord ancora instabile, soprattutto nel Nordest; Centro interessato da rovesci e temporali irregolari; Sud rimane l’ultima zona stabile. Il rischio grandine si estende al resto del Centro.

Nord ancora instabile, soprattutto nel Nordest; Centro interessato da rovesci e temporali irregolari; Sud rimane l’ultima zona stabile. Il rischio grandine si estende al resto del Centro. Venerdì 11 settembre: Il sole torna al Nord; al Centro residui rovesci; l’instabilità raggiunge finalmente il Sud, dove arriva l’aria fresca.

Il sole torna al Nord; al Centro residui rovesci; l’instabilità raggiunge finalmente il Sud, dove arriva l’aria fresca. Tendenza per il weekend: L’aria fresca raggiunge tutto il Meridione. Entro il weekend, l’intera Penisola resterà sotto i 28°C, con la Pianura Padana e la Toscana stabili tra 25-26°C. Si prevedono rovesci sparsi ma condizioni generalmente miti, con punte massime che non supereranno i 30°C.

Il rischio grandine, pur non essendo di dimensioni eccezionali, accompagnerà il fronte perturbato spostandosi gradualmente da Nord a Sud tra mercoledì e venerdì. Si consiglia massima attenzione nelle zone in allerta arancione per possibili disagi alla viabilità e alluvionamenti lampo.