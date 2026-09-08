Il grande caldo ha le ore contate. La perturbazione atlantica che metterà fine al caldo che ha caratterizzato questa estate è ormai alle porte: tra domani e venerdì sono attesi forti temporali e un calo delle temperature anche di 8 gradi, da Nord a Sud. Il simbolo? Milano, che passerà dai 33°C di oggi ai 26°C di domani.

“Oggi si registrerà l’ultima vera resistenza canicolare: al Nord si toccheranno ancora punte di 35°C, mentre al Centro-Sud i termometri segneranno picchi di 36-37°C”, conferma Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it.

Poi la colonnina di mercurio scenderà rapidamente, complice l’ingresso di aria fredda dal Nord. “L’esempio perfetto di questo imminente sbalzo sarà Milano: dai 33°C di oggi, la città domani scenderà a 26°C”, aggiunge Tedici. Sette gradi persi in 24 ore: è lo sbalzo che fotografa la fine del caldo.

Meteo prossimi giorni: le previsioni giorno per giorno

Meteo temporali: dove e quando

Le piogge inizieranno già da stasera tra Liguria di Levante, Lombardia e Alpi. Domani e giovedì la perturbazione coinvolgerà in modo più intenso e diffuso il resto del Nord, estendendosi venerdì alle regioni centrali. In questa prima fase il Sud Italia sarà perlopiù risparmiato dai fenomeni più abbondanti: il peggioramento interesserà il meridione dal weekend.

Martedì 8 : Al Nord: sole e caldo; qualche rovescio sulle Alpi e in tarda serata fin verso le pianure occidentali e poi del Triveneto. Al Centro: soleggiato con rovesci sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo.

: Al Nord: sole e caldo; qualche rovescio sulle Alpi e in tarda serata fin verso le pianure occidentali e poi del Triveneto. Al Centro: soleggiato con rovesci sull’Appennino. Al Sud: sole e caldo. Mercoledì 9 : Al Nord: instabile con piogge e temporali. Al Centro: rovesci e temporali nell’interno e in Toscana, meglio altrove. Al Sud: sole prevalente, instabilità sui rilievi.

: Al Nord: instabile con piogge e temporali. Al Centro: rovesci e temporali nell’interno e in Toscana, meglio altrove. Al Sud: sole prevalente, instabilità sui rilievi. Giovedì 10 : Al Nord: instabile con piogge e temporali. Al Centro: rovesci e temporali. Al Sud: ultimo giorno di stabilità atmosferica.

: Al Nord: instabile con piogge e temporali. Al Centro: rovesci e temporali. Al Sud: ultimo giorno di stabilità atmosferica. Tendenza: perturbazione in spostamento verso Sud e calo termico generale.

Fine caldo estate 2026: nel weekend massime sui 28-30°C

Entro il fine settimana la colonnina di mercurio si assesterà: su tutta l’Italia le massime si attesteranno ovunque sui 28-30°C. Non un autunno anticipato, ma una fine d’estate in piena regola: dal weekend il peggioramento raggiungerà anche il meridione, ormai con temperature più umane.