Alessandro Di Battista, come sta oggi: le ultime notizie e quando torna in Italia

Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva a Cuba. Come sta oggi 8 settembre, quando torna in Italia e dove sarà ricoverato

Alessandro Di Battista si trova ancora in terapia intensiva all’ospedale Hermanos Ameijeiras de L’Avana. L’intervento chirurgico del 5 settembre è riuscito, ma il decorso post-operatorio impone tempi lunghi: è mantenuto in sedazione e monitorato 24 ore su 24. Non c’è ancora una data certa per il rientro in Italia: le fonti parlano di “giorni o settimane”. Il piano originario prevede il trasferimento al Policlinico Gemelli di Roma.

Come raccontato ieri nel nostro approfondimento sulle condizioni di Alessandro Di Battista a Cuba, la situazione dell’ex politico e giornalista rimane delicata. Ecco la cronologia completa degli eventi e gli ultimi aggiornamenti.

La cronologia completa

28 agosto: il malore improvviso a Cuba

Tutto ha inizio il 28 agosto. Di Battista si trova a Cuba per girare un reportage quando accusa un malore improvviso. Rimane privo di sensi per alcune ore, per poi riprendere conoscenza. Da quel momento scatta il ricovero all’ospedale Hermanos Ameijeiras dell’Avana.

2 settembre: l’annuncio del rientro

Dopo una prima fase di stabilizzazione, il 2 settembre Di Battista rassicura tutti con un messaggio sui social: “Mi sento molto meglio”. Annuncia la partenza per l’Italia venerdì 4 settembre con un’aeroambulanza, i cui costi sarebbero stati coperti dalla sua assicurazione privata.

5 settembre: il volo saltato e l’operazione d’urgenza

I piani saltano poco prima del decollo. Le condizioni di Di Battista peggiorano e la partenza viene annullata. Il 5 settembre viene operato d’urgenza all’Avana. L’aeroambulanza resta ferma alle Bahamas in attesa di sviluppi.

Nel frattempo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani contatta Di Battista per dare rassicurazioni sulla gestione del rimpatrio sanitario. Normalmente, questa procedura è garantita a tutti i cittadini italiani all’estero con costi a carico dell’Aeronautica Militare (finanziati dal MEF), anche se in questo caso specifico è stata usata un’aeroambulanza privata coperta dall’assicurazione.

8 settembre: la situazione attuale

A oggi, 8 settembre, Di Battista è ancora in terapia intensiva, sedato come da prassi post-operatoria, monitorato 24 ore su 24. L’intervento del 5 settembre è riuscito, ma il decorso post-operatorio richiede tempo prima di avere un quadro clinico preciso.

Le comunicazioni ufficiali passano soprattutto dall’associazione Schierarsi, di cui Di Battista è vicepresidente, che ha chiesto discrezione. Anche familiari e staff mantengono il massimo riserbo.

Quando torna in Italia: nessuna data certa

Le fonti più recenti parlano di tempi di recupero, e quindi di rientro, allungati “di giorni o settimane”. Non c’è quindi una data ufficiale per il ritorno in Italia. Il piano originario prevedeva un trasferimento a tappe con arrivo al Policlinico Gemelli di Roma, dove Di Battista dovrebbe essere ricoverato una volta rientrato: un piano ancora valido, ma rimandato a data da destinarsi.

Domande frequenti

Quando torna in Italia Di Battista?

Non c’è ancora una data certa. Le fonti più recenti (8 settembre) indicano che il rientro potrebbe avvenire “tra giorni o settimane”, a seconda dell’evoluzione del decorso post-operatorio.

Non c’è ancora una data certa. Le fonti più recenti (8 settembre) indicano che il rientro potrebbe avvenire “tra giorni o settimane”, a seconda dell’evoluzione del decorso post-operatorio. Cosa è successo ad Alessandro Di Battista a Cuba?

Il 28 agosto, mentre si trovava a Cuba per un reportage, Di Battista ha accusato un malore improvviso ed è stato ricoverato all’ospedale Hermanos Ameijeiras de L’Avana. Il 5 settembre è stato operato d’urgenza. L’intervento è riuscito, ma rimane in terapia intensiva sotto sedazione.

Il 28 agosto, mentre si trovava a Cuba per un reportage, Di Battista ha accusato un malore improvviso ed è stato ricoverato all’ospedale Hermanos Ameijeiras de L’Avana. Il 5 settembre è stato operato d’urgenza. L’intervento è riuscito, ma rimane in terapia intensiva sotto sedazione. Dove sarà ricoverato Di Battista al rientro in Italia?

Il piano originario prevede il trasferimento al Policlinico Gemelli di Roma, dove dovrebbe essere ricoverato una volta rientrato dall’Avana.

Ultimo aggiornamento: 8 settembre 2026, ore 10:08