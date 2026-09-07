Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva a Cuba dopo l'intervento del 5 settembre. Come sta oggi e quando tornerà in Italia

Sono ore di apprensione per Alessandro Di Battista, che vede allontanarsi il rientro in Italia a seguito del malore accusato a Cuba. Tutto ha inizio il 28 agosto. Di Battista si trova a Cuba per un reportage giornalistico realizzato per Il Fatto Quotidiano e TvLoft. L’ex esponente del M5S, ormai lontano dalla politica attiva, accusa forti mal di testa per diversi giorni. A Santa Clara perde improvvisamente conoscenza e viene ricoverato in una struttura locale, con sintomi definiti “gravi”.

Secondo quanto ricostruito da alcune indiscrezioni di agenzia, avrebbe subito un ictus, anche se al momento non esiste una diagnosi ufficiale e le cause esatte del malore non sono ancora state chiarite dal personale medico che da giorni ha in cura Alessandro Di Battista.

Il trasferimento a L’Avana e l’intervento della diplomazia

Dopo i primi accertamenti e vista la gravità della situazione, i medici di Santa Clara ritengono necessario il trasferimento dell’ex M5S in una struttura più attrezzata nella capitale. All’ospedale de L’Avana si mobilita anche la diplomazia italiana: l’ambasciatrice Simona De Martino si reca personalmente in ospedale per monitorare il quadro clinico, mentre due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma volano a Cuba per affiancare l’équipe medica locale.

Dall’annuncio del rientro, alle complicazioni improvvise

Dopo una prima fase di stabilizzazione, il 2 settembre arriva l’annuncio dello stesso Di Battista sui social: il rientro in Italia è fissato per venerdì 4 settembre. Il trasferimento avverrà tramite aeroambulanza, con i costi coperti dall’assicurazione stipulata prima della partenza. Una scelta netta, che comporta il rifiuto dell’aereo di Stato offerto dal governo italiano. Ma per ragioni di sicurezza, il rimpatrio slitta al 6 settembre.

Sfortunatamente, proprio quando il rientro in Italia è dietro l’angolo, sopravviene il peggioramento delle sue condizioni di salute e viene deciso l’intervento d’urgenza a Cuba che fa saltare il piano di rientro. Stando a quanto trapela, durante il trasporto in ambulanza verso l’aeroporto, le condizioni cliniche di Di Battista peggiorano improvvisamente. I medici decidono così di operarlo d’urgenza direttamente a Cuba. L’aeroambulanza, che si trovava già in sosta alle Bahamas, viene bloccata. L’associazione Schierarsi, fondata dallo stesso giornalista, lancia un appello per chiedere “la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni”.

La situazione aggiornata a oggi e quando torna Alessandro Di Battista

Alla data di oggi, 7 settembre, Di Battista si trova ancora in terapia intensiva all’ospedale Hermanos Ameijeiras. L’intervento chirurgico, secondo fonti vicine al giornalista citate dal Corriere della Sera, è “riuscito”, ma il quadro clinico impone cautela. Sempre secondo quanto si apprende, Di Battista è mantenuto in sedazione e si attende di capire come il suo organismo reagirà una volta terminato il coma farmacologico.

Di conseguenza, il viaggio di rientro in Italia è “tutto da riprogrammare”: potrebbero volerci giorni o settimane prima che le condizioni permettano il trasferimento. A Cuba lo ha raggiunto la compagna Sahra Lahouasnia, madre dei suoi due figli, insieme a Luca Di Giuseppe, presidente dell’associazione Schierarsi, che nei giorni scorsi ha fatto rientro in Italia.