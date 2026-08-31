Dopo il forte mal di testa e il conseguente malore, per il quale è ricoverato in “condizioni serie” all’ospedale de L’Avana, si moltiplicano i messaggi di affetto ad Alessandro Di Battista. La bacheca social dell’ex deputato pentastellato è letteralmente invasa dai post di chi gli augura una pronta guarigione in questo momento difficile.

Tra i primi a manifestare apprensione c’è Giuseppe Conte, leader del M5S, che nell’immediatezza dei fatti ha scritto: “La notizia del ricovero di Alessandro a Cuba mi ha lasciato senza parole. E con me l’intera comunità 5 Stelle è rimasta sgomenta… Sono momenti difficili per lui e per i suoi cari… Forza Ale, sono e siamo con te”. Stessa apprensione manifestata da Luigi Di Maio, ex collega del Movimento 5 Stelle, che ha scritto: “Forza Alessandro, siamo tutti con te”.

Vicinanza espressa anche dal resto della politica italiana, a partire dalla premier Giorgia Meloni che ha telefonato a Di Battista per esprimergli solidarietà. Elly Schlein, segretaria del Pd, ha scritto: “La notizia del ricovero di Alessandro Di Battista ci dà grande apprensione e ci addolora. A nome mio e di tutto il Pd rivolgiamo a lui e alla sua famiglia la nostra vicinanza”. Dalla Lega è arrivata una nota ufficiale in cui si legge: “Vicinanza ad Alessandro Di Battista e alla sua famiglia in queste ore difficili, con l’augurio di una pronta guarigione. Forza Alessandro Di Battista!”.

Dalla politica ai vip, ecco tutti i messaggi di pronta guarigione

Solidarietà espressa anche da Guido Crosetto, ministro della Difesa, che ha scritto un eloquente: “Forza Ale!”. Il vicepremier Matteo Salvini ha espresso vicinanza a Di Battista e alla sua famiglia, augurandogli una pronta guarigione. Nicola Fratoianni di AVS ha mandato “un forte abbraccio ad Alessandro e ai suoi cari in questo momento difficile”, e lo stesso hanno fatto anche Angelo Bonelli di AVS e Riccardo Magi di +Europa.

Un coro di auguri a cui si è unito anche Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, scrivendo: “Prego per la sua salute… Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta”. Il titolare della Farnesina, come noto, il 30 agosto ha anche sentito Di Battista al telefono, affermando ai media di averlo trovato “combattivo”, seppur provato.

Tra gli innumerevoli messaggi di affetto ci sono anche quelli della cantante Fiorella Mannoia, che ha scritto su X “Forza Ale!”, allegando un cuoricino, e del famoso pizzaiolo Gino Sorbillo, che ha scritto: “Forza Ale, non mollare”. A quest’ultimo post Di Battista ha risposto personalmente, ringraziandolo e promettendo che presto si rivedranno.

Vicinanza a Di Battista anche da La Notizia: “Forza Ale, non mollare”.

Alessandro Di Battista ricoverato a L’Avana: le condizioni restano serie e il Gemelli di Roma invia due specialisti

Intanto Di Battista, che da questa mattina ha potuto riabbracciare la compagna Sahra Lahouasnia, arrivata da Roma, prosegue gli esami medici per capire cosa sia successo. Stando a quanto trapela dalle poche informazioni mediche che filtrano da Cuba, le condizioni dell’ex deputato pentastellato restano “serie” e, al momento, non consentirebbero il suo trasferimento in Italia con il volo sanitario di Stato messo a disposizione dal governo. Le sue condizioni di salute verranno analizzate anche oggi dai medici cubani e da due specialisti del Gemelli in arrivo da Roma.

Prima del trasporto in ambulanza nella capitale, Di Battista, 48 anni e padre di due figli, avrebbe perso i sensi per alcune ore per poi risvegliarsi. Travolto dall’ondata di affetto sui social, ieri, dalla stanza al 19° piano dell’ospedale ‘Hermanos Ameijeiras’, Di Battista ha risposto ad alcuni dei messaggi di incoraggiamento che gli sono arrivati, scrivendo: “Ce la metterò tutta per tornare presto”.