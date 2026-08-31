Alessandro Di Battista ricoverato in gravi condizioni a Cuba

Milano, 29 ago. (askanews) – Alessandro Di Battista è ricoverato in un ospedale a Santa Clara, a Cuba, dove si trovava in viaggio. Secondo Il Fatto Quotidiano, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle era sull’isola per realizzare un reportage. Ieri sera avrebbe accusato un forte mal di testa e un malore, arrivando in ospedale in gravi condizioni.Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scritto su X di essere in contatto dalla notte con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per verificare le sue condizioni. “Prego per la sua salute”, ha aggiunto, assicurando l’assistenza della Farnesina a Di Battista e ai suoi familiari.Il Movimento 5 Stelle ha espresso “grande apprensione” e vicinanza ai familiari e affermato di confidare in aggiornamenti positivi.