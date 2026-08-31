Serie A 2026/2027, risultati 2ª giornata: Milan, Juve e Inter a punteggio pieno. A sorpresa il Como espugna il Maradona

Si chiude questa sera, con Lecce-Roma e Atalanta-Bologna, la seconda giornata di Serie A 2026/2027. Ma il quadro è già ricco di indicazioni pesanti: Milan, Juventus e Inter viaggiano a punteggio pieno dopo due turni, mentre in coda Genoa, Monza e Parma restano a quota zero. In mezzo, il colpo grosso del Como al Maradona e il crollo della Fiorentina nel giorno del suo centenario.

Venerdì 28 agosto: il Milan apre il turno a San Siro

Il sipario si alza a San Siro, dove il Milan supera il Venezia 2-0 e bissa il successo dell’esordio. Rossoneri concreti, solidi, già in ritmo campionato: sei punti in due partite e la sensazione di una squadra che sa esattamente dove vuole andare. Tra i protagonisti del weekend rossonero spicca Adrien Rabiot, a segno e capace di servire anche un assist.

Sabato 29 agosto: quattro gare, quattro storie diverse

Fiorentina-Frosinone 0-3: incubo viola nel giorno del centenario

La Fiorentina compie cent’anni – il club fu fondato il 29 agosto 1926 – e festeggia nel modo peggiore: 0-3 casalingo contro il Frosinone. Zero punti in classifica, sette gol subiti in due giornate, peggior difesa del campionato. Una serata da dimenticare in fretta, ma che lascia interrogativi pesanti.

Monza-Udinese 2-3: spettacolo e prima gioia friulana

Gara ad alto punteggio al Brianteo. L’Udinese passa 3-2 e trova la prima vittoria stagionale: tra i marcatori anche Hassane Kamara. Il Monza incassa il secondo ko e resta fermo al palo.

Sassuolo-Torino 2-1: Odenthal firma il successo neroverde

Il Sassuolo batte 2-1 il Torino grazie anche al gol di Cas Odenthal. Per i granata è il secondo ko consecutivo: avvio di stagione complicato, servono risposte immediate.

Juventus-Parma 2-0: bianconeri a punteggio pieno

La Juventus regola il Parma 2-0 e sale a sei punti. In gol anche Gleison Bremer. I ducali restano a secco, fanalino di coda insieme a Genoa e Monza.

Domenica 30 agosto: il Como shock al Maradona, l’Inter soffre ma vince

Napoli-Como 1-2: Douvikas gela il Maradona

Il colpo della giornata porta la firma del Como, che espugna il Maradona 2-1. La cronaca: vantaggio lariano con Baturina, servito da Diao; pareggio di Hojlund per i partenopei; poi Douvikas approfitta di un errore in costruzione della difesa azzurra e firma il gol decisivo. Nella ripresa il Napoli non riesce quasi mai a impensierire Butez.

Cagliari-Inter 0-1: basta Calhanoglu, ma quanta sofferenza

Alla Unipol Domus decide un gol di Hakan Çalhanoglu al 9′, su assist di Barella. L’Inter domina a lungo – oltre 30 tiri nella gara – ma spreca con Lautaro, Esposito e Dimarco. Nel finale Caprile e un salvataggio provvidenziale di Bisseck su Adopo tengono a galla i sardi. Da segnalare il debutto di Curtis Jones, subentrato nella ripresa. I nerazzurri salgono a 6 punti, ma la ripresa è stata di pura sofferenza contro un Cagliari mai domo.

Lazio-Genoa 1-0: Frattesi regala tre punti a Gattuso

All’Olimpico decide Davide Frattesi al 25′, imbeccato da un assist di Boulaye Dia. La Lazio di Gattuso vola a punteggio pieno; il Genoa di De Rossi resta a secco di gol e di punti dopo due giornate.